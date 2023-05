Ricadi, il Comune cerca volontari per le attività di promozione del Museo

Il Comune di Ricadi seleziona cinque giovani volontari da impiegare nelle attività di promozione e valorizzazione del MuRi, Museo Civico di Ricadi, nell’ambito del progetto “Giovani per il

Museo di Ricadi 2023”. Le attività di cui dovranno occuparsi le figure richieste sono riguardano la “Comunicazione museale” e il “Servizio di accoglienza”. Il Comune rende noto che è previsto un rimborso spese mensile di 500,00 euro e che le attività si svolgeranno per sei giorni a settimana e per cinque ore al giorno. E, inoltre, è previsto l’impiego dei volontari anche il sabato e la domenica, il pomeriggio e durante le feste. La durata delle attività progettuali è di trenta giorni, con inizio presunto per fine maggio 2023. Possono partecipare alla selezione tutti i giovani, anche stranieri, che hanno compiuto 18 anni e non superato i 35 anni (35 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda e in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; cittadinanza di un Paese extra Ue purché regolarmente soggiornante in Italia; non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo. Gli aspiranti operatori volontari (d’ora in avanti “candidati”, specifica il Comune) dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata direttamente al Comune di Ricadi, entro le ore 14:00 del 25 maggio.

LEGGI ANCHE: Ricadi, l’amministrazione punta a ristrutturare un immobile adiacente al “Museo del Mare”