Tropea, riqualificazione urbana: completati i lavori a piazza Cannone

Sono stati portati a termine i lavori di riqualificazione urbana del centro storico del paese costiero. L’amministrazione comunale conferisce un nuovo aspetto, dunque, a piazza Cannone, puntando alla pavimentazione e al rifacimento della rete dei sotto servizi. “L’intervento di riqualificazione urbana, esteso ad una piccola porzione di via Libertà, è stato completato in questi giorni. – rende noto il Comune – I lavori, per circa 450.000,00 euro lordi (forniture comprese), finanziati interamente con risorse di bilancio comunale 2022/23, hanno contemplato anche la fatiscente e compromessa rete idrico/fognaria che è stata completamente sostituita così da migliore la qualità del servizio per l’utenza e, al contempo, la sicurezza della rupe la cui principale minaccia è data proprio dalle infiltrazioni di acque di varia natura. Sulla rinnovata piazza spicca l’immagine di una delle 100 teste di Ladone, il mitologico drago sconfitto da Ercole, il fondatore della nota città. Una scelta che vuole essere un omaggio e, al contempo, un’occasione per rinnovare il ricordo della nostra importante storia”.

