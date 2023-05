Ditta mensa scolastica a Tropea in inchiesta antimafia, interrogazione al sindaco

Dopo la recente operazione della Dda denominata “Maestrale-Carthago”, il consigliere comunale Piserà chiede lumi al primo cittadino in ordine alle iniziative che la sua giunta vorrà assumere per evitare pericoli di infiltrazioni mafiose e tutelare la res pubblica e gli studenti

Interrogazione al sindaco di Tropea, Giovanni Macrì, da parte del consigliere comunale di minoranza, Antonio Piserà, per chiedere quali provvedimenti o decisioni il primo cittadino intende adottare alla luce dell’operazione antimafia denominata “Maestrale-Carthago” che vede il coinvolgimento anche dell’impresa “L’Arte del catering di Colloca Simona & C.Sas” per la costituzione di una sorta di monopolio degli appalti per la gestione – unitamente ad altre due ditte – del servizio di refezione scolastica in provincia di Vibo attraverso la legittimazione dei clan. Il consigliere Piserà chiede quindi al sindaco Macrì di sapere se tale società sia la stessa che gestisce il servizio di refezione scolastica anche per il Comune di Tropea. L’interrogazione mira quindi a conoscere le iniziative che il primo cittadino, Giovanni Macrì, vorrà adottare “per scongiurare pericoli di infiltrazioni e ingerenze nel servizio mensa”, chiedendo altresì di conoscere “quali iniziative l’amministrazione intende adottare al riguardo per garantire la trasparenza e la legalità nella gestione della cosa pubblica”. Il consigliere Piserà rimarca infine la necessità di affrontare la questione con urgenza “e determinazione al fine di preservare l’integrità delle istituzioni e il benessere degli studenti che usufruiscono del servizio di mensa scolastica”.

