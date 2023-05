Alessandro Borghese torna a Tropea con “4 Ristoranti”: «Qui spiagge fantastiche e sapori indimenticabili»

La troupe del programma di Sky è pronta a registrare lungo la Costa degli Dei. Lo ha annunciato lo chef, che appena arrivato non ha rinunciato a una passeggiata per le vie del borgo

«A grande richiesta siamo tornati!». Un annuncio pieno di enfasi quello postato sui social dallo chef Alessandro Borghese, corredato da una foto che lo ritrae in uno degli affacci più celebri della Calabria: quello che dà sul santuario di Santa Maria dell’Isola a Tropea. Proprio la Perla del Tirreno, e più in generale la Costa degli Dei, saranno le prossime protagoniste del format in onda su Sky “4 Ristoranti“. «Il programma più amato dagli italiani fa tappa sulla Costa degli Dei. Spiagge fantastiche. Borghi epici. Piatti e sapori indimenticabili. La Calabria, a grande richiesta, siamo tornati!», recita il post dello chef. [Continua in basso]

Prima ancora con delle stories su Instagram, Borghese ha documentato il suo arrivo a Tropea: «Siamo nella meravigliosa e stupenda Calabria, più precisamente a Tropea. La nostra troupe è pronta», ha detto ai piedi della rupe su cui sorge Tropea. Poi, una passeggiata nel borgo arricchita dalle chiacchere con i residenti.

Il programma di cucina condotto dallo chef prevede la sfida tra quattro ristoratori. A vicenda gli imprenditori sono chiamati a valutare le loro attività prendendo in considerazione quattro parametri di valutazione: location, servizio, menù e prezzo. Ognuno dei ristoratori ospita a cena gli altri concorrenti che esprimono al termine un giudizio al fine di decretare un vincitore. Il tutto sotto la supervisione di Borghese, il cui voto può “confermare o ribaltare il risultato”.

