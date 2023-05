Maierato, al via il progetto per la realizzazione dell’asilo comunale

Il Comune di Maierato guidato da Giuseppe Rizzello, ha deliberato l’approvazione del progetto definitivo – esecutivo relativo ai lavori per la realizzazione dell’asilo nido comunale. L’ente locale aveva presentato al Ministero dell’Istruzione istanza di finanziamento in relazione all’avviso pubblico del 2 dicembre 2021 per la presentazione di proposte circa la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell’ambito del “Pnrr, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”. Il Comune, visto l’accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione , monitoraggio, rendicontazione e controllo relative al progetto “Realizzazione asilo nido nel Comune di Maierato” per un importo di euro 1.433,355,00, stipulato, appunto, tra l’ente locale e il Ministero dell’Istruzione lo scorso 19 gennaio 2023, ha dunque proceduto all’approvazione del progetto definitivo dei lavori, redatto dall’ ingegnere Michele Leone.

