Maierato, realizzazione del nuovo asilo: il Comune procede con l’affidamento dei lavori

Il Comune di Maierato procede all’affidamento dei servizi tecnici della progettazione definitiva esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dei “Lavori di realizzazione di un nuovo asilo nido” mediante trattativa diretta sul Mepa. Il responsabile unico del procedimento è il geometra Giorgio Aldo Cinquegrana il quale è anche responsabile dell’Area Tecnica comunale. Il Comune di Maierato ha presentato al ministero dell’istruzione istanza di finanziamento in relazione all’avviso pubblico del 2 dicembre 2021 “presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuola dell’infanzia da finanziare nell’ambito del Pnrr missione 4 – istruzione e ricerca – potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione : dagli asili alle università – investimento 1.3 piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, finanziamento dell’unione europea Next Generation EU “. [Continua in basso]

Visto l’accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relative al progetto “Realizzazione nuovo asilo nido Comune di Maierato” di euro 1.433,355,00 stipulato tra l’ente guidato dal sindaco Giuseppe Rizzello e il ministero dell’istruzione, occorre effettuare le attività necessarie, della progettazione definitiva esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla realizzazione dell’intervento finanziato dei lavori in oggetto nel rispetto delle finalità e tempistiche fissate nell’accordo sopra indicato regolante il finanziamento; stante l’accertata carenza in organico di personale, la difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori e le difficoltà di svolgere le funzioni di istituto, si rende necessario affidare le prestazioni tecniche sopra indicate ad un Tecnico esterno, in possesso di adeguati requisiti professionali.

LEGGI ANCHE: Maierato, tre nuovi contenitori per la raccolta di vestiti usati

Comune di Maierato, fondi ministeriali a sostegno delle imprese