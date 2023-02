Comune di Maierato, fondi ministeriali a sostegno delle imprese

La prima annualità sarà divisa in modo equo per la creazione di nuove attività e il supporto a quelle già avviate

Il Comune di Maierato è uno degli enti ai quali è stato assegnato, con Dpcm del 14 dicembre 2021, il fondo a sostegno dei comuni marginali, per gli anni 2021, 2022 e 2023, per l’importo annuale di euro 47.982,09. Il fondo per la prima annualità sarà utilizzato per la creazione di nuove idee quali imprese commerciali, agricole e artigianali. Il 50% verrà stanziato per la nascita di nuove idee, mentre l’altro 50% per attività già aperte. Il bando e la domanda, con i relativi allegati, possono essere scaricati dal sito istituzionale del Comune. La domanda di partecipazione, redatta sulla base dell’apposito formulario predisposto e corredato del relativo piano finanziario, potrà essere presentata fino al 20 febbraio.

