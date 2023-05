Roby Facchinetti cittadino onorario di Mileto: «Onorato di questo conferimento»

Roby Facchinetti

Detto fatto. Roby Facchinetti è ufficialmente un cittadino onorario di Mileto. Il sigillo sulla proposta portata avanti dal Cantiere musicale internazionale diretto dal noto maestro di pianoforte Roberto Giordano è stato messo nel corso del consiglio comunale svoltosi nelle scorse ore a palazzo dei normanni. Unanime il voto a favore, da parte dei membri dell’assise consiliare. Al riguardo è arrivata la reazione del tastierista e voce storica dei Pooh, tra l’altro autore dei brani più famosi della mitica band. «Cari amici – si legge in un messaggio inviato ai vertici della scuola di alta formazione con sede nell’ottocentesco palazzo San Giuseppe – mi sento profondamente onorato per questo conferimento. Grazie infinite al sindaco e a voi tutti. Ci riaggiorniamo quando sarete pronti per poi organizzare il tutto. Un forte abbraccio. Roby». Il conferimento della cittadinanza onoraria di Mileto al cantautore e compositore bergamasco, «a testimonianza della riconoscenza della comunità tutta ad un grande artista e ad un uomo generoso», è ormai cosa fatta. Rimane da stabilire e concordare la data in cui si terrà l’apposita cerimonia di consegna dell’onorificenza, che avverrà direttamente dalle mani del sindaco Salvatore Fortunato Giordano. Molto probabilmente, il tutto si svolgerà entro la fine dell’anno in corso.

Il rapporto tra Roby Facchinetti e la cittadina normanna è iniziato nel dicembre scorso, quando lo storico esponente dei Pooh si è recato in visita al Cantiere musicale internazionale per inaugurare il dipartimento di Musica Pop. Un incontro informale, cordiale e amichevole che ha lasciato una traccia indelebile nell’animo dei numerosi presenti. Fra questi, allievi, docenti e vertici della scuola di alta formazione, lo stesso sindaco Giordano e il miletese Antonio Grillo, fondatore del vasto gruppo facebook “Il Gran Popolo dei Pooh”. Il conferimento della cittadinanza onoraria dà l’imprimatur allo stretto legame instauratosi tra l’illustre maestro bergamasco e la città, a cavallo dell’XI secolo elevata da Ruggero I d’Altavilla a capitale della propria contea normanna.

