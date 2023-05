Giornata internazionale dei bambini scomparsi, la polizia di Vibo scende in piazza per la campagna informativa

Il 25 maggio ricorre la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Per l’occasione, il servizio centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha realizzato un opuscolo informativo e un segnalibro che illustrano i molteplici motivi che spingono alcuni adolescenti a scappare. Al riguardo, questa mattina, i poliziotti della Questura di Vibo Valentia sono stati presenti in piazza Martiri d’Ungheria per distribuire gli opuscoli e fornire informazioni e consigli sui comportamenti da adottare per contrastare questo fenomeno sempre più diffuso. La Questura di Vibo Valentia vuole farsi parte attiva nell’importante campagna informativa, ricordando che “tutto si può risolvere.. contatta la Polizia di Stato”.

