Vibo Valentia, cittadini esasperati per lo stato di incuria del cimitero

Situazioni di degrado in diverse zone del cimitero di Vibo Valentia. Continuano numerose, infatti, le segnalazioni dei cittadini che lamentano lo stato in cui versa il luogo sacro della città capoluogo. In tanti si sono rivolti alla nostra testata per segnalare l’evidente mancanza di manutenzione, soprattutto per ciò che concerne la pulizia di alcune aree. Più volte tali cittadini hanno segnalato il problema all’indirizzo del Comune venendo rassicurati anche pubblicamente dal primo cittadino sui social network in ordine all’impiego di due ditte nella cura delle aree del cimitero ricoperte dalle erbacce. “A qualche settimana dall’ultima denuncia – precisa un cittadino – e dalla rassicurazione del sindaco, la situazione in cui versa il cimitero non solo è rimasta immutata, ma è anzi peggiorata. E’ inaccettabile e indecoroso, oltre che irrispettoso, che la casa dove riposano i nostri cari defunti versi in tale stato di abbandono perchè di questo si tratta: di abbandono. Non stiamo neanche a discutere dei lavori di manutenzione straordinaria in quanto a Vibo si prega affinché sia evaso l’ordinario. Questo è”. Le foto a corredo delle segnalazioni dei lettori che quasi quotidianamente giungono in redazione sono molte. Ne pubblichiamo alcune perchè “parlano” da sole. [GUARDA FOTO IN BASSO]

Un’area del cimitero di Vibo Valentia

