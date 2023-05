Autostrada del Mediterraneo: terminati i lavori sul viadotto di Pizzo, mercoledì riapre la corsia Sud – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

«Mercoledì 31 maggio il cantiere posto sul viadotto “Costiera di Pizzo” sarà rimosso». L’impegno preso due mesi fa dal responsabile Area Gestione rete Anas Massimo Campanella sarà dunque rispettato. «Con anticipo rispetto ai tempi contrattuali – spiega Anas – saranno transitabili entrambe le carreggiate dal km 345+200 al km 347+000, sulla cui tratta sarà rimosso il doppio senso, oggi presente in carreggiata nord». Lo stato di avanzamento dei lavori, nella tratta da Pizzo a Sant’Onofrio-Vibo Valentia, è al 94%. In particolare si è proceduto al completamento dei lavori di riqualificazione dei cordoli sul viadotto con l’installazione di nuove barriere di sicurezza stradale e ripristinata la pavimentazione stradale.

Il tratto a doppio senso di circolazione ha creato nei mesi scorsi non pochi incidenti. Come quello avvenuto a fine marzo quando l’esplosione di un tir paralizzò la circolazione per diverse ore. Stessa cosa si verificò qualche settimana dopo a causa di un maxi-tamponamento tra veicoli. Ma il tratto Pizzo – Sant’Onofrio , non è l’unico interessato dai lavori. Numerosi sono infatti i cantiere attivi sui circa 280 chilometri di autostrada che ogni giorno rallentano e congestionano il traffico. Un vero e proprio incubo per gli automobilisti.

«La maggior parte dei cantieri – fa sapere l’Anas – sarà rimosso in concomitanza con l’esodo estivo. Ad agosto l’autostrada del Mediterraneo sarà dunque percorribile senza alcun ostacolo». Una pausa estiva, sia chiaro. Da settembre, infatti, tutti i cantieri amovibili saranno riattivati con buona pace degli automobilisti.

LEGGI ANCHE: Autostrada A2, tamponamento a catena tra Sant’Onofrio e Pizzo: coinvolti più veicoli – Video

L’A2 riaperta dopo un incendio: «Abbiamo lavorato in tempi record per limitare i disagi» – Video