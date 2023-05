Tropea, tutto pronto per la seconda edizione di “Insieme possiamo” ed il “Moon party”

Il liceo scientifico di Tropea

Mercoledì 31 maggio prende il via la seconda edizione della manifestazione “Insieme possiamo… Ri-Generare il futuro”, organizzata dagli alunni delle classi IV e V, delle sezioni A e B dell’indirizzo tecnico Turistico dell’Istituto d’istruzione superiore di Tropea, dal dirigente scolastico Nicolantonio Cutuli e coordinati dal team dei docenti del Turistico. Fino al 3 giugno, si affronterà il tema della “Ri-GenerAzione”, che implica il riconoscimento degli errori commessi e l’azione volta a guarire le ferite e migliorare la situazione. Durante l’evento, che si terrà presso il teatro del Porto di Tropea a partire dalle ore 20, gli alunni avranno l’opportunità di presentare alcuni dei lavori realizzati sia durante l’anno scolastico che nel Campus Eos. Saranno evidenziate le azioni svolte nei diversi ambiti come il sociale, l’ambiente e il turismo, per promuovere la “Ri-GenerAzione”. L’obiettivo sarà quello di mostrare l’importanza di tali iniziative e di ispirare altre persone a prendere parte a queste azioni positive. In particolare, verrà affrontato il tema dell’inclusione come parte integrante della “Ri-GenerAzione” dei comportamenti. Sarà sottolineato che riconoscere e accettare la diversità, come valore aggiunto e risorsa per il successo formativo di ciascuno, è fondamentale per creare una società più inclusiva e rigenerata. [Continua in basso]

Il Turistico di Tropea

Nel corso della manifestazione, verrà proiettato il film “Quanto basta”, che può offrire spunti di riflessione sul tema della rigenerazione personale e sociale. Inoltre, saranno rappresentate due opere teatrali: “Notre dame di Paris” e “I Minotauri”. Queste rappresentazioni offriranno ulteriori spunti di discussione sulla rigenerazione sociale e culturale. Un momento importante dell’evento sarà l’inaugurazione della sede della sezione Tropea Admo, l’Associazione donatori midollo osseo. Questa inaugurazione sottolinea l’importanza dell’impegno sociale e dell’aiuto reciproco nella rigenerazione della società. Sarà un momento significativo per celebrare le azioni di solidarietà e di generosità che contribuiscono a migliorare la vita delle persone e a promuovere una società più rigenerata. L’evento si propone di ispirare gli alunni, i partecipanti e la comunità nel suo complesso a continuare a promuovere azioni positive di rigenerazione in diversi ambiti, contribuendo così a creare un futuro migliore e più sostenibile per tutti. Il tutto si concluderà poi con momenti di musica, divertimento e uno spettacolo pirotecnico, offrendo un momento di celebrazione per l’impegno e i risultati raggiunti nel contesto della “Ri-GenerAzione” dedicato agli studenti dell’Iis di Tropea. La manifestazione sarà patrocinata dal Comune di Tropea e dalla locale Proloco e vedrà la partecipazione della Croce Rossa sede Vibo – Tropea, del Comitato provinciale di Vibo Valentia per L’Unicef, dell’associazione “Plurale Femminile” e della Protezione Civile. Sera del 3 giugno alle ore 21, l’appuntamento si sposterà invece al parcheggio Madonna dell’Isola. Come consuetudine, prima dei fuochi d’artificio, ci sarà il “Moon Party”, l’evento organizzato dall’iis di Tropea, curato anche questo dai ragazzi del Turistico con i più gettonati dj della Costa degli Dei.

