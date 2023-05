Festa della Repubblica, le iniziative a Vibo Valentia in occasione del 2 giugno

Anche Vibo Valentia ospiterà una serie di iniziative pensate per il 2 giugno in occasione dell’anniversario della proclamazione della Repubblica. Il programma della cerimonia, diffuso dalla Prefettura, prevede alle ore 9.30, nel piazzale antistante al Monumento ai caduti, la deposizione della corona. Alle ore 10.00, lungo corso Vittorio Emanuele, allestimento di stand espositivi delle Forze di polizia e artigiani locali. Alle 10.30, in piazza Martiri d’Ungheria, assemblamento dei gonfaloni dei Comuni e associazioni di volontariato, combattentistiche, d’arma; schieramento militare e delle forze di polizia con la partecipazione degli allievi del Conservatorio Torrefranca. Ci sarà poi l’esibizione dei vigili del fuoco, la lettura del messaggio del presidente della Repubblica Mattarella e l’intervento del prefetto. Infine, la consegna di una medaglia d’onore e delle onorificenze Omri.

LEGGI ANCHE:Nel Vibonese entra nel vivo la Settimana nazionale della Sclerosi multipla

Centri estivi 2023, pubblicati gli avvisi per operatori e famiglie nel Comune di Vibo

San Nicola da Crissa, fondi per la nascita di nuove imprese: a disposizione quasi 47mila euro