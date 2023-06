Mileto, proseguono i lavori di realizzazione dei nuovi parchi giochi

Proseguono, sul territorio comunale di Mileto, i lavori di installazione di una serie di parchi giochi per bambini. Il percorso è stato avviato dall’Amministrazione comunale partendo dal parco urbano ex Foro Boario della città capoluogo. In quest’area verde attrezzata, già dotata di un anfiteatro e di un campo da tennis, la ditta preposta sta realizzando una nuova zona di aggregazione sociale con sistemazione di una struttura ludica in legno con doppia torretta, scivolo e palestra, un girello, un saltello a molla e un’altalena. «Come d’accordo con il parroco di “Maria Santissima degli Angeli” don Domenico Muscari – sottolinea al riguardo il sindaco Salvatore Fortunato Giordano – anche nella piazzetta dell’oratorio “Mamma Natuzza” di Paravati ci saranno dei lavori. Nello specifico, verranno installati un canestro con 60 metri quadri di pavimentazione antiurto e un girello, nonché una recinzione dell’area per meglio delimitarla. Inoltre, nella stessa area del centro cittadino verrà effettuato il rifacimento dei marciapiedi interni».

A seguire, il primo cittadino di Mileto spiega che anche la frazione Comparni sarà interessata dagli interventi in essere. In questo caso si tratterà della predisposizione di «un parco giochi per bambini di circa 60 metri quadri, con tanto di pavimento antiurto, altalena, girello, saltello a molla, dondolo e torretta con scivolo. Sono queste – conclude Giordano – decisioni per il miglioramento della vivibilità del territorio tutto, frutto di un impegno costante di tutta l’Amministrazione comunale, orientata e concentrata a cogliere tutte le varie opportunità a vantaggio di un territorio che ancora ha bisogno di tanto. Ciò in attesa di altre belle notizie per il nostro territorio».