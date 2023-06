Drapia, tutto pronto per la presentazione del progetto di contrasto alla povertà educativa

Il presidente de Consiglio comunale di Drapia Giovanna Iannello

Sabato 10 giugno alle ore 17,30 presso il castello “Pasquale Galluppi” di Caria verrà presentato al pubblico il progetto “Protagonisti: attiviamo relazioni, sviluppiamo le risorse, condividiamo il valore” della cooperativa “Aelle Il Punto” in partenariato con i Comuni di Drapia, Ricadi, Zaccanopoli e Parghelia e “Arte e Mestieri”. Nello specifico sono coinvolti il plesso di San Nicolò dell’Istituto comprensivo di Ricadi, il plesso di Zaccanopoli dell’Istituto comprensivo di Cessaniti ed i plessi di Parghelia e Drapia dell’Istituto comprensivo “Don Francesco Mottola” di Tropea. Il progetto è finanziato dall’Unione Europea per interventi socio-educativi rivolti a tutti i bambini di età compresa fra i cinque e i dieci anni. «È una grande opportunità questa per i bambini dei Comuni coinvolti – ci ha fatto sapere la presidente del Consiglio comunale Giovanna Iannello -, che evidenzia la bellezza del lavoro sinergico tra quattro enti». Questo percorso integrato multidisciplinare, coinvolge famiglie e bambini attraverso la creazione e l’animazione di una Comunità educante. La povertà educativa, secondo “Save the Children”, «indica l’impossibilità per i minori di apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e aspirazioni. Nel nostro Paese la povertà educativa priva milioni di bambini del diritto di crescere e di seguire i loro sogni». Grazie a questo progetto sinergico, si realizzano diversi laboratori per la promozione delle competenze cognitive, relazionali e di regolazione emotiva, favorire la creazione di ambienti utili ad un apprendimento trasformativo, al riconoscimento e alla valorizzazione delle attitudini esistenti, delle potenzialità e dei talenti, alla promozione delle competenze digitali, all’incremento di curiosità e interessi per l’ambiente, la cultura e la società.

LEGGI ANCHE: Drapia: lavoro sinergico tra Comuni limitrofi per contrastare la povertà educativa

Drapia, entusiasmo tra i ragazzi per gli incontri di filosofia al castello “Galluppi”

Caria, al castello “Galluppi” l’incontro sulla “Progettazione territoriale sostenibile”