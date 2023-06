Nicotera, aggiudicati i lavori per la riqualificazione del campo di calcio comunale

«Finalmente si realizza un vecchio sogno di tutti gli sportivi nicoteresi». È con queste parole che l’amministrazione comunale di Nicotera annuncia un ulteriore passo in avanti verso il completamento e la riqualificazione del campo di calcio “Ciccio Lapa”. Intervento per il quale il Comune costiero vibonese ha ottenuto nell’ambito del Pnrr un finanziamento pari a quasi un milione di euro – nello specifico per il progetto sono stati sono stati assegnati 993.660,32 euro. Ebbene, nei giorni scorsi sono stati aggiudicati i lavori. A base d’asta vi erano 755mila euro, mentre i restanti 237.996,99 sono stati destinati alle spese di progettazione, Iva sui lavori e spese per la pubblicazione del bando di gara. Ad aggiudicarsi i lavori, è stata la ditta Habitat di Casale Francesco, con sede a Napoli, con un ribasso del 33,121% e quindi per l’importo di 500.029,76 euro. L’aggiudicazione – viene chiarito nella determina firmata da responsabile dell’area tecnica comunale – diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Per quanto riguarda i lavori, nel progetto presentato dall’amministrazione comunale si prevede la realizzazione dell’erba sintetica per il campo da gioco, di un campo di calcio a 5 e di un parco giochi per diversamente abili.

