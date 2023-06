Soriano, successo di pubblico per il saggio di danza “Broadway”- Foto

Rappresenta il culmine di un percorso accademico annuale che, giorno dopo giorno, lezione dopo lezione, passo dopo passo, porta le piccole e grandi allieve di fronte allo sguardo entusiasta del pubblico, con esibizioni e spirito di partecipazione che arricchiscono l’esperienza delle ballerine. Stiamo parlando del saggio di danza di fine anno “Broadway” della “Gymnasia Dance” di Soriano Calabro, la storica scuola diretta dalla docente Maria Teresa Arena, coadiuvata nel lavoro anche dalle collaboratrici Marika Lico e Loretta Polimeni. L’evento più atteso nel borgo delle Preserre e in alcuni centri limitrofi, per chi si applica nell’elegante disciplina della danza, è andato in scena sabato sera in uno dei chiostri del Parco Archeologico del Convento di San Domenico, storico e suggestivo ambiente che da tanti anni, circa 27, fa da cornice allo spettacolo che più di ogni altro è in grado di palesare le emozioni più candide delle allieve. Così, avvolte da sontuosi costumi cuciti dalla costumista Lisa Donato – punta di diamante del team “Gymnasia Dance” – le ballerine hanno danzato davanti agli occhi orgogliosi ed emozionati dei propri genitori, dei familiari e degli amici che sullo sfondo dei ruderi dell’antico Santuario hanno potuto ammirare, tra punte e mezze punte, pliè, battement, arabesque, rond de janbè, pas de bourèe, ma anche passi di danza contemporanea ed affascinanti esibizioni coreografiche sulle note di flamenchi e latino americani.

“Il saggio finale è la tappa più attesa dalle allieve – ha dichiarato la direttrice Maria Teresa Arena – perchè portano in scena il frutto di un intenso e, al contempo divertente, lavoro di un intero anno. Svolgo questo mestiere oramai da tantissimo tempo, eppure quando puntualmente si arriva alle battute finali dei corsi e, quindi, al momento in cui ciò che abbiamo svolto a scuola lo si porta fuori dalla sala, beh, sento il tipico nodo in gola che sugella le prime emozioni di ogni percorso. Amo le mie allieve e sono orgogliosa delle persone che giorno dopo giorno le vedo diventare – ha affermato -. La danza non è solo amore verso una disciplina, ma è anche duro lavoro, impegno e sacrificio che porta le ballerine, dalle più piccole alle più grandi, a un approccio alle responsabilità e, dunque, alla formazione di un modo di agire e pensare in linea al rispetto per se stessi e il vivere civile”. Schiena dritta e testa alta, dunque, è un pò la regola che vige nel settore e che si coniuga perfettamente con lo stile di vita delle allieve. “Ringrazio i genitori che supportano le loro bambine e ragazze, promuovendo le loro attitudini e sopportando, anche, l’esilarante “stress” della fase pre – saggio”.