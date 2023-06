Sciabolatori da tutto il mondo in Calabria per il Grand Chapitre d’Italia

Sciabolata di Gallo, accanto al gran maestro di Francia

Tutto pronto per il Grand Chapitre d’Italia, l’evento organizzato dalla prestigiosa Confrèrie Du Sabre D’Or. Ad ospitarlo sarà il Riva Restaurant & Lounge Bar di Falerna Marina. Venerdì 30 giugno alle ore 20.00, sciabolatori da tutto il mondo saranno ospiti di Roberto Gallo, titolare del Riva, e presiederanno una cerimonia solenne per il conferimento del titolo di Connetable per la Regione Calabria e la nomina di sette nuovi Chavalier. Dopo il riconoscimento del Riva Restaurant come Caveau du Sabrage avvenuto lo scorso anno, sarà proprio Roberto Gallo a ricevere la nomina di Connetable della Regione Calabria. Il suo forte impegno nel promuovere le eccellenze francesi, attraverso la contaminazione con i prodotti del territorio e l’organizzazione di eventi formativi, lo ha reso meritevole di un prestigioso titolo che gli consentirà di nominare nuovi chavalier e approvare l’apertura di nuovi caveau.

A presiedere la cerimonia il vice presidente e gran cancelliere Mr. Ludovic Giard, accompagnato da ospiti da tutto il mondo tra cui il Maître Argentier Mr. Nicolas Lemoine, il Maître Des Ambassades Mr. Philippe Brugnon, il governatore degli Stati Uniti Mr. Philippe Milgrom, il governatore dell’Asia Mr. Hernri Wilder, l’ambasciatore per l’Inghilterra Mr. Justin Rhodes, l’ambasciatore per l’Italia Mr. Edi Dalla Sala, e altri invitati d’eccezione tra cui i membri della Scuderia Ferrari Club di Catanzaro, le cui vetture saranno visibili nel parcheggio del locale per tutta la durata dell’evento.

La cerimonia si svolgerà con vista sul mare e in particolare sul suggestivo tramonto che la costa tirrenica offre. A seguire, alle ore 21:00, il Gran Galà a bordo piscina. Una cena royale a base di Champagne Charles Mignon, preparata appositamente per l’occasione dalla cucina contemporanea di pesce del Riva. Successivamente, lo Show sotto le Stelle: ballerini, cantanti e musicisti si esibiranno dal vivo per intrattenere i presenti e regalare loro tutte le emozioni della musica live. Nei giorni successivi, membri della confraternita e ospiti d’eccezione potranno rilassarsi a bordo di uno yatch ormeggiato di fronte il Riva. Sono previste escursioni a Capo Vaticano e champagne per allietare e divertire i partecipanti per tutto il weekend.

LEGGI ANCHE: Gli stranieri comprano casa nel Vibonese: seconda meta preferita in Calabria

Colori, suoni, parole e immagini per il debutto della prima edizione del Tropea Film Festival