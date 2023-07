Vibo, sessant’anni di sacerdozio di don Giuseppe Fiorillo: gli auguri di Libera

“Con tanto affetto e gratitudine esprimiamo i nostri auguri a don Giuseppe Fiorillo per il 60esimo anniversario della sua ordinazione sacerdotale. Al suo impegno, determinazione e tenacia si deve, nel 2006, la nascita dell’associazione Libera a Vibo Valentia, della quale è stato referente provinciale fino al 2017″. Così il coordinamento provinciale di Libera, guidato da Giuseppe Borrello. “Una grande attitudine, la sua, di “saldare la Terra col Cielo”. Infatti, Don Fiorillo appartiene a quella categoria di preti che, quotidianamente, si sporcano le mani cercando di dare voce a quella parte di umanità invisibile agli occhi delle persone indaffarate e impegnate alla promozione della legalità e della giustizia sociale in un territorio difficile come quello vibonese, caratterizzato dalla forte presenza della criminalità organizzata. Una personalità – ha dichiarato Borrello – costruita essenzialmente sulla semplicità ed umiltà ma contestualmente ricca di cultura, di idee ed esperienze che lascia un segno profondo in tutti coloro che ne vengono a contatto. Quanti hanno bussato alla sua porta per una richiesta di aiuto sono sempre stati accolti con un abbraccio e con il sorriso ed hanno ricevuto una parola di conforto e di sostegno, mai nessuno che se ne sia andato a mani vuote. Tanti auguri don Peppino e buon cammino nella speranza di essere dei buoni compagni di strada”, ha concluso il referente regionale di Libera, Giuseppe Borrello il quale ha ricordato “Basta poco per sentirsi fratelli e sorelle: un pezzo di pane da condividere, un affetto da partecipare, un luogo dove sentirsi a casa”.

