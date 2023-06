Borello referente regionale di Libera, la soddisfazione del Pd di Vibo: «Figura giusta»

Giuseppe Borrello

Il Partito Democratico di Vibo Valentia esprime la sua viva soddisfazione per la nomina del nostro concittadino Giuseppe Borrello a referente regionale dell’associazione Libera: «La sua esperienza, la sua cultura e i suoi valori – sottolineano i dem – lo rendono la figura giusta per ricevere il testimone da don Ennio Stamile e proseguire la battaglia contro la criminalità organizzata, per la giustizia e la legalità». Il Pd Vibo sottolinea quindi che: «nella nostra regione la ‘ndrangheta, nonostante la sua dimensione internazionale e imprenditoriale, mantiene salde le sue radici; il Pd sarà sempre vicino a Libera, per costruire una Calabria più giusta, libera dalla violenza e in cui la legalità e la solidarietà siano al centro della lotta. C’è una Calabria che non accetta di identificarsi con la ‘ndrangheta e con la corruzione, né rassegnarsi ad esse o all’emigrazione. Libera – concludono i dem può dare voce a tutte quelle persone, e di loro ha bisogno, che hanno voglia di riscatto e cambiamento per e nella nostra terra».

