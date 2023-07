Giro d’Italia velico a Vibo, la Pro Loco ringrazia la Marina Militare

La Pro Loco Aps manifesta vivo compiacimento “per l’ottima scelta di dedicare al porto di Vibo Marina la sede ufficiale dell’arrivo – previsto dalla tarda mattinata del 13 luglio – della terza tappa (Napoli-Vibo di 160 miglia) del giro d’Italia velico “Marina Militare Nastro Rosa Tour”, nonché della partenza della quarta tappa (Vibo-Taranto di 250 miglia) al mattino del 15 luglio. Presentata a febbraio al Bit di Milano e avviata dal cassero della nave Amerigo Vespucci a Genova, il Giro d’Italia in barca a vela rappresenta la più lunga regata del Mediterraneo con 1500 miglia di navigazione dalla città Ligure a Venezia, comprendente anche il periplo di tutta la costa calabrese. Attraverso lo sport della vela, declinato in varie forme (categorie waszp, wingfoil e offshore), il giro velico intende promuovere temi assai significativi, tra i quali la meravigliosa avventura del veleggiare ed il benessere offerto dal turismo lento, l’antico rapporto dell’uomo con il mare e l’impegno per una blue economy, la salvaguardia l’ambiente marino e le bellezze delle nostre coste, la moderna cantieristica con la new tecnology sostenibile e la sapienza artigiana, la conoscenza delle attività marinare civili e militari, la cultura e la formazione, la solidarietà e l’integrazione, l’alimentazione e lo stile di vita marinaro italiano da apprezzare e far conoscere in tutto il mondo. Un evento, afferma ancora la Pro Loco “che è anche un prestigioso riconoscimento al porto di Vibo Marina, “un mare di storia e di accoglienza”, la cui comunità da sempre si riconosce legata al mare ed alla sua economia; una riconferma della posizione strategica e singolare del nostro scalo internazionale, posto nella splendida baia di Porto Santa Venere, con una lunga tradizione di ottimi servizi portuali, con un ruolo importante di “porto del Mediterraneo e per le Eolie”; tante potenzialità da perseguire e promuovere con costanza ad ogni livello ed in ogni vetrina internazionale, anche nel settore turistico che lo vede ancora la “principale via d’ingresso dal mare in Calabria” per il diporto nazionale ed internazionale”.

Per l’occasione, conclude l’associazione “sia consentito anche alla Pro Loco Ets, sempre attiva anche con il servizio Iat, di rivolgere un caloroso benvenuto nel paese-porto di Vibo Marina agli equipaggi delle straordinarie imbarcazioni a vela che vi approderanno; oltre 50 atleti nazionali ed internazionali, ed inoltre il team della Marina Militare, dell’ Aeronautica Militare e della Guardia di Finanza, del Dipartimento Politiche giovanili della presidenza Consiglio e di vari comuni costieri. Ed ancora un benvenuto ed un buon soggiorno a quanti, tecnici ed esperti, saranno impegnati a predisporre ed organizzare al pubblico i diversi stand del“Villaggio della Vela”. Ringraziare vivamente quanti hanno organizzato a livello nazionale il Giro d’Italia velico, tra cui Difesa servizi spa in collaborazione con Marina Militare, Sailing Series International Sports & Events in sinergia con la Federazione Italiana Vela e Gazzetta dello Sport, l’Enit Agenzia nazionale del Turismo; ringraziare quanti a livello locale si sono adoperati ad organizzare l’evento, l’amministrazione comunale, l’Autorità di Sistema Portuale, la Capitaneria di porto, il valido supporto di Marina da Carmelo, del Circolo Velico Santa Venere, dell’Istituto “A. Vespucci”, degli operatori del porto e dei vari servizi pubblici, quanti altri hanno contribuito a vario titolo”. Pertanto, “la Pro Loco invita cittadini e turisti, presenti lungo la Costa degli Dei ed in Calabria, a partecipare a queste straordinarie giornate del Giro d’Italia velico che si svolgeranno a Vibo Marina; godere della visione del bacino portuale ricco di straordinarie immagini di alberi e barche a vela; visitare il Villaggio Regate predisposto sulla banchina Fiume (giovedì 13-venerdì 14 luglio) ricco di tanti progetti ed iniziative d’incontro, seguire gli eventi -già indicati dagli organizzatori- quale la Cerimonia di premiazioni dei vincitori regata (14 luglio h.18.30), lo Show Cooking dello chef Giuseppe Romano (13 luglio h.20.30), il concerto di Cosimo Papandrea (13 luglio h. 22) e concerto di Mario Venuti (14 luglio h.22), altri eventi culturali quali la visita all’antica Tonnara di Bivona (13 luglio h. 18.30)”.

Pere il sodalizio di Vibo marina è dunque “un’occasione da non perdere, anche per trascorrere una serata, una giornata o un periodo di vacanze a Vibo Marina, riscoprire ed apprezzare anche le sue tante attrattive; dalla bella passeggiata lungo il porto (circa 2 Km) alla balneazione (in lidi in concessione ben attrezzati e spiagge pubbliche), dalle comode strutture ricettive al ristoro a tipica cucina marinara, dagli accoglienti negozi per lo shopping a quelli con i prodotti tipici del luogo; ed ancora pescaturismo e sport nautici, oltre 600 posti barca nei tre pontili turistici, collegamenti estivi da /per le vicine isole Eolie con motonavi (minicrociere giornalieri e Stromboli by Night)o con servizio aliscafi pubblico(giovedì-domenica).Vibo Marina è facilmente raggiungibile oltre che via mare, con aereo (scalo di Lamezia Terme -distante 30 Km dal porto), Autostrada del Mediterraneo (uscita Pizzo-Vibo Marina per chi viene da Nord o San’Onofrio per chi viene da Sud), ed infine con la suggestiva panoramica Ferrovia costiera percorsa dal treno Tropea Line -R-IC (fermata stazione di Vibo Marina –vedi orari RFI) con diverse corse feriali da Lamezia T. e da Reggio Calabria dalle 5.35 alle 0.21″.

