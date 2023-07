Vibo accoglie il “Nastro Rosa Tour”, il Giro d’Italia a vela organizzato dalla Marina Militare

Da Genova a Venezia passando per… Vibo Valentia. Unica tappa calabrese, il porto di Vibo Marina ospiterà per due giorni il villaggio del Nastro Rosa Tour, il Giro d’Italia a vela organizzato dalla Marina militare italiana giunto quest’anno alla terza edizione. Si tratta di un evento di estrema rilevanza che coniuga la bellezza della vela sportiva con la scoperta e la valorizzazione del territorio nazionale, come dimostra il patrocinio del ministero del Turismo. Una straordinaria occasione che il Comune di Vibo Valentia non si è voluto far sfuggire: “Abbiamo da subito aderito alla proposta degli organizzatori – afferma il sindaco Maria Limardo – che hanno individuato in Vibo Marina l’approdo ideale sia dal punto di vista tecnico che paesaggistico. Una vetrina per la nostra splendida cittadina e per tutto il territorio, che valorizzeremo con un ricco programma di intrattenimento che abbiamo appositamente allestito”.

Il Nastro Rosa Tour dura circa 30 giorni, ha preso avvio il 29 giugno da Genova toccando già le tappe de La Maddalena e Napoli, dove si trova attualmente. Successivamente sarà la volta di Vibo Marina, dove le imbarcazioni (10 team internazionali e regate che vengono effettuate con tre diverse discipline Foil) approderanno mercoledì 12, quando verrà allestito il villaggio nell’area portuale. Le giornate in cui il villaggio prenderà vita saranno quindi giovedì 13 e venerdì 14 luglio, mentre il giorno seguente è prevista la partenza alla volta di Taranto. Nel villaggio saranno presenti gli algeco dei tanti partner che accompagnano il Tour, aziende automobilistiche, leader del food, prodotti legati al mondo del mare e della vela, punti informativi sulle iniziative dei vari ministeri coinvolti.

In qualità di co-organizzatore, il Comune di Vibo Valentia ha messo in moto una complessa macchina organizzativa che ha coinvolto più assessorati e professionalità, puntando molto sulla valorizzazione delle eccellenze calabresi, sia per quanto riguarda l’ambito imprenditoriale eno-gastronomico nonché artistico, sia per quanto concerne le potenzialità imprenditoriali legate al porto. Fondamentale è infatti il supporto del pontile Marina Carmelo e del Circolo Velico Santa Venere.

Giovedì 13 gli eventi organizzati dal Comune: alle ore 20.30 la degustazione delle prelibatezze preparate dallo chef Giuseppe Romano nel corso di uno showcooking al quale tutti potranno partecipare, con i prodotti locali e i vini ormai rinomati in tutto il mondo. A seguire, dalle ore 22.00 – nel solco della calabresità – il concerto di musica popolare di Cosimo Papandrea. Venerdì 14 alle ore 19.00 è prevista la premiazione dei vincitori della tappa (la regata dei Figaro 3) e delle altre discipline (Waszp e Wing Foil), che si esibiranno durante la giornata con spettacolari volteggi nelle acque antistanti il porto ai quali tutti potranno assistere. Anche venerdì la conclusione sarà in musica con il concerto, dalle ore 22.00, di Mario Venuti. Tutto l’evento – degustazioni, concerti, intrattenimento – sarà gratuito, offerto dall’amministrazione comunale, che ha coinvolto le associazioni e le attività commerciali del posto anche nell’ottica di un sostegno fattivo all’iniziativa imprenditoriale vibonese. Parteciperà con un proprio contributo, mettendo a disposizione prodotti

agroalimentari, anche Confindustria Vibo Valentia.

A lavorare all’organizzazione diversi assessorati coinvolti: Sport e Spettacolo (Antonio Schiavello), Attività produttive (Carmen Corrado), Ambiente (Vincenzo Bruni), Cultura (Antonella Tripodi) e Patrimonio (Pasquale Scalamogna). Mentre la parte artistica è stata affidata alla direzione di Maria Teresa Marzano.