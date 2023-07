Vibo Valentia, saltata la manifestazione “Vicoli diVini”

“Quasi un mese fa preannunciavo il rischio, la certezza, che “Vicoli di vini” non si sarebbe fatto. Lo facevo con cognizione di causa e con riscontri oggettivi”. Ad affermarlo è il segretario cittadino del Pd, Francesco Colelli, il quale ricorda che le sue affermazioni erano state etichettate come “falsità” dall’amministrazione comunale, aggiungendo che “mai Vibo sarebbe stata privata di una delle manifestazioni più belle e partecipate“. Invece si è verificato l’esatto contrario: “Ora credo di poter dire, con assoluta certezza, che “Vicoli diVini” non si farà. L’ennesimo fallimento – aggiunge Colelli – di chi non solo non riesce a produrre una programmazione estiva all’11 di Luglio, ma addirittura non riesce nemmeno a dare continuità a iniziative serie, già strutturate e consolidate. Un vero peccato, soprattutto per il lavoro dei ragazzi dell’associazione Saturnalia che, in questi anni, hanno lavorato per la valorizzazione del territorio ed il rilancio del centro storico. “La città valentissima che rinasce” rimane solo una frase fatta”. L’associazione “Saturnalia” – che ha portato avanti in questi anni la manifestazione – aveva inviato a “palazzo Luigi Razza” una comunicazione per chiedere un finanziamento di diecimila euro avvertendo al contempo che vi era la possibilità di accedere ad un bando regionale di venticinquemila euro. Dal Comune, però, nessuna risposta. Il 23 giugno, quindi, era stato il consigliere comunale, con delega allo Sport e gli Spettacoli, Antonio Schiavello ad assicurare che la manifestazione non sarebbe saltata, parlando di “indiscutibile attrattore per la città di Vibo Valentia” e di “evento mai messo in discussione né nella sua forma né nella partnership“. Alle buone intenzioni non sono però sinora seguiti i fatti.

