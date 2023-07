Il progetto “Protagonisti” porta alcuni studenti del Vibonese in classe anche in estate

La scuola continua a tenere aperte le proprie porte all’Istituto comprensivo “Don Francesco Mottola” di Tropea, retto dal dirigente scolastico Francesco Fiumara, grazie al progetto di contesto alla povertà educativa “Protagonisti: attiviamo relazioni, sviluppiamo le risorse, condividiamo il valore” ideato dalla cooperativa “Aelle il Punto” in partnership con le scuole e con i Comuni di Drapia, Parghelia, Ricadi e Zaccanopoli. La referente del progetto, per l’Istituto comprensivo di Tropea, è la docente Cristina Anello. Attivato il 10 luglio, nei plessi di Sant’Angelo di Drapia e Parghelia, le attività del progetto dureranno fino al 9 agosto e si svolgeranno nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09 alle ore 13.

Il progetto “Protagonisti: attiviamo relazioni, sviluppiamo le risorse, condividiamo il valore”, è finanziato dall’Unione Europea con i fondi di Next Generation EU – Pnrr M5C3 Investimento 3 – Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo settore. Annualità 2022 – Agenzia per la coesione territoriale. Coinvolge ben 130 studenti e le loro famiglie, con l’obiettivo principale di creare valore e offrire opportunità di crescita attraverso un percorso integrato multidisciplinare e sostenere le famiglie ad affrontare le difficoltà nel rapporto con il minore. L’iniziativa mira a rendere i bambini i veri protagonisti del proprio sviluppo, intensificando il rapporto tra scuola, istituzioni e società cooperative interessate. Le attività sono finalizzate alla promozione delle competenze cognitive, relazionali e di regolazione emotiva, alla creazione di ambienti che favoriscano un apprendimento trasformativo, al riconoscimento e la valorizzazione delle attitudini esistenti, delle potenzialità e dei talenti, alla promozione delle competenze digitali, all’incremento di curiosità e interessi per l’ambiente, la cultura e la società. Il progetto, rivolto ai bambini delle scuole primarie, avrà una durata di 14 mesi e vedrà una stretta collaborazione tra le diverse istituzioni, le scuole e le famiglie nell’ottica di offrire ai piccoli partecipanti un’istruzione di qualità e un futuro pieno di opportunità.

LEGGI ANCHE: Al via “Protagonisti”: al castello di Caria la presentazione del progetto inclusivo dedicato ai bambini

Drapia: lavoro sinergico tra Comuni limitrofi per contrastare la povertà educativa