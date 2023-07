Calabria baciata dalla fortuna: vincita con il concorso “10eLotto”

Il 10eLotto premia ancora la Calabria. A Rocca di Neto, in provincia di Crotone, è stato centrato un 4 Oro da 60mila euro. Nel mese di giugno, lo stesso concorso ha registrato vincite complessive per 75mila euro: a Reggio Calabria è stato infatti centrato un 9 Oro da 50mila euro, mentre a Petronà, in provincia di Catanzaro, un 6 Oro da 25mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 21,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,8 miliardi dall’inizio dell’anno. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 21,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2 miliardi da inizio anno.

