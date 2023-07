Acquaro, considerevole contributo per il campo sportivo: soddisfatto il sindaco

Giuseppe Barilaro, sindaco di Acquaro

“Un fondamentale e considerevole contributo a fondo perduto, per un importo complessivo di 700mila euro è stato assegnato al Comune di Acquaro. Il finanziamento rientra nelle misure a sostegno degli enti locali previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e in particolare per gli interventi relativi alla “resilienza, valorizzazione del territorio ed efficienza energetica dei Comuni”. A renderlo noto è il sindaco Giuseppe Barilaro. “Nel caso specifico del Comune di Acquaro, il finanziamento sarà finalizzato alla messa in sicurezza dell’area adiacente il campo sportivo, gravata da seri dissesti idrogeologici che sempre più spesso, in occasione di eventi metereologici avversi, creano ed hanno creato anche in un recente passato seri problemi alla viabilità stradale ed alla incolumità dei cittadini. L’intervento, – precisa il primo cittadino – ritenuto di prioritaria importanza dall’amministrazione comunale nell’ambito della costante attività svolta per la messa in sicurezza del territorio di Acquaro centro e delle frazioni, costituisce un ulteriore tassello nella realizzazione del programma amministrativo. Nel caso specifico i lavori previsti, oltre a garantire la sicurezza dei cittadini, consentiranno di preservare e valorizzare il principale impianto sportivo presente sul territorio comunale. In questi anni su questo argomento abbiamo sopportato in silenzio, senza mai rispondere, tantissime critiche. Si e’ parlato di inerzia, di menefreghismo, di mancata considerazione del “problema campo”. Come sempre, anche in questa occasione abbiamo preferito non far seguire parole a parole. Abbiamo atteso i fatti, la concretizzazione del nostro lavoro serio, che oggi ci consente di poter finalmente annunciare il rifacimento del nostro campo sportivo. Negli anni è stato teatro di passione, sorrisi, gioie, di coinvolgimento ed esaltazione della nostra identità, del nostro attaccamento ai colori della nostra comunità”.

