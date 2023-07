Trasversale delle Serre, i promotori della “fiaccolata silenziosa” incontrano sindaci e Anas

«È stato un incontro proficuo quello svoltosi ieri pomeriggio nel salone di Palazzo Chimirri, a Serra San Bruno, tra i sindaci della zona, i rappresentanti di Anas Spa e i promotori della “fiaccolata silenziosa”, organizzato per discutere delle problematiche inerenti alla viabilità sulla Trasversale delle Serre e per promuovere atteggiamenti costruttivi tra le parti coinvolte, soprattutto dopo i tragici incidenti degli ultimi anni». È quanto si legge in una nota diffusa dai promotori della “fiaccolata silenziosa”, tenutasi lo scorso 16 luglio. I promotori della fiaccolata, i primi cittadini e i rappresentanti di Anas si sono così confrontati per discutere delle possibili soluzioni rispetto alle criticità presenti. Queste, nel dettaglio, le istanze presentate dai promotori della fiaccolata ai sindaci e all’Anas: la possibilità di mantenere permanente il tavolo per la sicurezza fino a fine emergenza; provvedere con tempestività e con la giusta tecnologia a limitare la velocità con le misure previste dalla legge (nel breve termine); impegnarsi, con un documento firmato, per la messa in sicurezza e per il completamento totale dell’opera (nel lungo termine). «Durante la riunione si è deciso che i sindaci provvederanno a redigere un documento da presentare ai prefetti di Catanzaro e Vibo Valentia, il cui contenuto verrà discusso, insieme ai promotori della fiaccolata, nel corso di un ulteriore incontro che si terrà nei prossimi giorni, sempre a Palazzo Chimirri».

