Ionadi, istituita la borsa di studio alla memoria del professore Cordopadri

«Vogliamo ringraziare la famiglia dell’esimio studioso per la disponibilità e la generosità dimostrata. L’impegno, ovviamente, è quello di garantire la continuità nel tempo di questa valevole e lodevole iniziativa, in modo tale da garantire ogni anno le stesse opportunità ai nostri giovani concittadini. Appellarsi a loro per chiedergli di restare, infatti, ha senso esclusivamente se proviamo a dare loro gli strumenti concreti per farlo. Altrimenti, talvolta è meglio tacere». Queste le parole con cui il sindaco di Ionadi Fabio Signoretta e l’assessore comunale all’Istruzione Nicolina Corigliano commentano, con palpabile soddisfazione, l’istituzione sul territorio di una borsa di studio intitolata alla memoria del professore Francesco Pasquale Cordopatri. L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con le figlie Marina, Sveva e Fabiana. «Il professore Cordopatri – si legge nell’apposito bando – è stato definito uno studioso di rara cultura che ha offerto contributi fondamentali per gli studi del Diritto processuale civile. Le figlie, nella memoria dell’amatissimo padre, desiderano celebrare la sua profonda formazione storica e l’attitudine allo studio, che ne hanno caratterizzato la sua vita e per le quali si è distinto». La borsa di studio viene bandita per l’anno scolastico 2022/23. Essa è riservata agli studenti di qualsiasi nazionalità – residenti nel comune di Jonadi e diplomati con voto 100/100 – che desiderano continuare e perfezionare gli studi attraverso l’iscrizione ad un percorso universitario o accademico per l’anno 2023/2024. Nello specifico, prevede il riconoscimento a favore dei beneficiari di un contributo relativo alle spese da sostenere per l’iscrizione agli studi che intendono intraprendere. «L’importo della borsa di studio erogata a ogni singolo vincitore – spiegano al riguardo il sindaco e l’assessore al ramo – sarà determinato dal numero degli ammessi, in virtù del possesso dei requisiti richiesti. Le risorse vengono stanziate dagli stessi eredi del professore Cordopatri, per un totale di 1200 euro da suddividere tra i soggetti risultati beneficiari. La domanda di ammissione alla Borsa di studio dovrà pervenire, secondo i modelli allegati, a mezzo pec all’indirizzo protocollo.ionadi@asmepec.it, entro il termine perentorio del 10 agosto 2023. Della data di arrivo farà fede la conferma automatica di avvenuta ricezione della pec».

