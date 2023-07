Atletica, ottima prova della Conoscere Jonadi al “Memorial Paolo Marino”

Continuano a farsi valere ottenendo ottime prestazioni gli uomini della “Conoscere Ionadi”, iscritti nelle varie competizioni agonistiche organizzate in Calabria. Gli ultimi buoni risultati sono stati conseguiti dagli atleti dell’associazione podistica vibonese, guidata dall’attivo presidente Antonio Rossi, a Villa San Giovanni nel corso della prima edizione del “Memorial Paolo Marino”. Ai nastri di partenza della corsa su strada, svoltasi sul lungomare della nota località tirrenica su un circuito di circa dieci chilometri, la “Conoscere Jonadi” si è presentata con tre dei suoi atleti, sfidando il caldo della giornata, contrassegnata da temperature vicine ai 30 gradi. Nell’occasione la realtà sportiva ionadese ha ottenuto un primo e un secondo posto di categoria, rispettivamente con Cristina Contartese e Francesco Vozza. Sfortunato, invece, il pur bravo Giovanni Rossi, caduto in prossimità del traguardo, compromettendo così il terzo posto di categoria fino a quel momento saldamente nelle sue mani. Palese la soddisfazione del presidente Rossi, in virtù degli ottimi risultati ottenuti anche in questa circostanza dai suoi atleti. «Mi preme ancora una volta ringraziare i nostri podisti e i tanti sostenitori della “Conoscere Jonadi”. Tra questi – ha sottolineato – tanti piccoli e grandi atleti che continuano a tenere alta la disciplina, nonostante le difficoltà ad allenarsi e il silenzio assordante delle istituzioni rispetto alla totale assenza di impianti sportivi di atletica leggera sul territorio provinciale vibonese».

