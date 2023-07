Ionadi, a Vena riconsegnato alla comunità il parco di via Mattia Preti

Ritorna a disposizione della comunità di Ionadi il parco ubicato in via Mattia Preti, nella frazione Vena. Il tutto dopo la conclusione dei lavori che hanno permesso all’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Signoretta di mettere in sicurezza l’area. Il progetto, finanziato con fondi nazionali ottenuti dal Comune, ha previsto, tra l’altro, l’installazione di un sistema di videosorveglianza, la predisposizione di un appropriato impianto d’illuminazione, la realizzazione della recinzione esterna e la pavimentazione antiurto. Nell’ambito del miglioramento dei servizi per i bambini, sono stati invece installati nuovi giochi, delle panchine e una fontana. La consegna alla comunità del parco pubblico è stato suggellata con un’apposita cerimonia. Nell’occasione, il sindaco Signoretta ha voluto dedicare «un ringraziamento straordinario all’associazione “Fermarcimai”». In particolare, «ai suoi referenti Francesco ed Anna per aver dimostrato di lavorare concretamente sull’idea del superamento delle barriere architettoniche, con la donazione di alcuni giochi inclusivi che da domenica sono a disposizione della collettività, nel pieno spirito della serata che aveva come slogan “Arricchiamoci delle nostre reciproche differenze“». Un ringraziamento è stato inoltrato dal primo cittadino di Ionadi «anche agli altri amministratori presenti alla serata, il vicesindaco Saro Mazza, l’assessore Nicolina Corigliano e il consigliere Angelo Francesco Gentile, oltre che alla ditta Fiorillo, all’ingegnere Vincenzo Giofrè e all’Ufficio tecnico comunale».

La cerimonia inaugurale, contrassegnata da musica, balli e divertimento, ha visto protagonisti i ragazzi diversamente abili dell’associazione “Il Dono” guidata da Maria Alfonsa Farfaglia, coinvolti ininterrottamente sino al taglio finale della torta. Nell’occasione l’amministrazione cittadina ha chiesto ai presenti di esprimersi sul nome da assegnare all’area attrezzata, con un sondaggio online a cui è stato possibile accedere con un semplice QR code e che ha registrato oltre 100 risposte in diretta. Alla fine è emersa la voglia di lasciare la denominazione informale “Parchetto Le Paparelle” da sempre utilizzata per indicare il sito. Un nome a cui, tra l’altro, i giovani del luogo sono particolarmente affezionati.

LEGGI ANCHE: San Costantino Calabro, successo per Bimbinbici con oltre 90 piccoli partecipanti

Ionadi, al via il progetto per realizzare una Comunità energetica rinnovabile

Ionadi, inaugurata la Biblioteca di comunità “Concetta Pontorieri”