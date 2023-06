Ionadi, al via il progetto per realizzare una Comunità energetica rinnovabile

Fabio Signoretta sindaco di Ionadi

È partita, a Ionadi, la procedura per la costituzione di una Comunità di Energia rinnovabile in attuazione delle normative vigenti. Il via all’iniziativa green, tesa, tra l’altro, a facilitare l’approccio normativo per accedere agli appositi fondi del Pnrr, è stato dato all’unanimità nel corso dell’ultimo consiglio comunale. Molteplici i vantaggi ambientali, economici e sociali che si prospettano a favore della collettività una volta portato a termine il progetto. Tra questi, risparmi in bolletta per i soci pubblici e privati, guadagni per la produzione di energia pulita, agevolazioni fiscali per le imprese “prosumer”, compensazione economica tra immissioni e prelievi. Il quadro normativo europeo punta alla centralità del cittadino consumatore/produttore (prosumer), al quale deve essere garantito un accesso più equo e sostenibile al mercato dell’energia elettrica. Da qui l’importanza di costituire Comunità energetiche rinnovabili, con l’obiettivo di permettere ai cittadini di creare forme innovative di aggregazione e governance nel campo dell’energia, creare vantaggi per i singoli e la comunità, erogare servizi sul territorio. In tale contesto il ruolo del Comune è centrale ed è per questo che l’amministrazione di Ionadi si è adoperata ad avviare per tempo il processo di realizzazione degli impianti, in attesa dell’apposita pubblicazione del bando Pnrr.

«Le misure di razionalizzazione della pubblica illuminazione – dichiara al riguardo il sindaco Fabio Signoretta – possono essere esclusivamente pensate come interventi di breve termine ma il contenimento dei costi deve passare, nel medio-lungo periodo, inevitabilmente da interventi più incisivi. In questa direzione vanno gli ingenti investimenti che già nella prossima stagione estiva avvieremo con il graduale passaggio a led degli impianti che, nell’arco di qualche anno, interesserà l’intero territorio comunale. Ancora più ambiziosa è poi l’idea di avviare la Comunità energetica rinnovabile, che vedrà un coinvolgimento concreto di cittadini e imprese che, insieme all’amministrazione comunale, potranno condividere investimenti e benefici. Il consiglio comunale – conclude il sindaco di Ionadi – si è espresso all’unanimità, nel rispetto peraltro di quello che era stato un chiaro mandato da parte dei cittadini su questo tema in sede di linee programmatiche. Toccherà adesso a noi dare impulso agli uffici comunali al fine di predisporre gli atti e le iniziative necessarie per perseguire gli obiettivi del presente provvedimento».

LEGGI ANCHE: Ionadi, inaugurata la Biblioteca di comunità “Concetta Pontorieri”

Ionadi, intervento del sindaco sulle criticità che interessano l’ufficio postale

Ionadi, al via il tavolo di confronto su “Legge 68/99 e lavoratori categorie protette”

Ionadi, agli alunni della “Nicholas Green” il libro del pm antimafia Frustaci