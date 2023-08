Crescita e sviluppo: i Comuni di Spilinga e Arzergrande (Padova) siglano un gemellaggio

Seduta di Consiglio comunale speciale, quella di mercoledì pomeriggio a Spilinga, per celebrare il gemellaggio con il Comune di Arzergrande in provincia di Padova. «È stato un momento di condivisione culturale e sociale tra le nostre due comunità – hanno fatto sapere il sindaco di Spilinga Enzo Marasco -, due regioni distanti geograficamente ma promotrici di incontri umani fra Nord e Sud tali da abbattere ogni forma di pregiudizio, nel segno dell’amicizia profonda. Il percorso compiuto si qui è iniziato nel 2022, con la proposta, partita dal sindaco di Arzergrande (Padova) Filippo Lazzarin, di iniziare proprio con il Comune di Spilinga un rapporto di confronto e collaborazione, nella convinzione che la conoscenza delle rispettive culture e tradizioni, lo scambio di idee e la condivisione di iniziative originali, portino a crescere e, talvolta, a ridurre le distanze».

Il tutto si è compiuto il giorno successivo alla Sagra della ‘nduja, alla quale «ha partecipato con grande entusiasmo il sindaco Lazzarin – ha aggiunto il sindaco Marasco -, accompagnato dagli assessori Emilio Pegoraro e Maurizio De Gasperi». La cerimonia, si è svolta nella massima solennità del Consiglio comunale con il saluto di accoglienza del sindaco di Spilinga che, nell’esprimere tutta la sua soddisfazione per questo gemellaggio, ha tenuto a sottolineare come «questa azione rappresenti un’opportunità di crescita e sviluppo per entrambe le comunità». Piena santonia è stata anche mostrata dal sindaco di Arzergrande che, nel ringraziare il pubblico presente e tutta la comunità spilingese «per la bellissima accoglienza», ha sottolineato come questa sua visita a Spilinga «rappresenti il primo passo di un percorso di collaborazione tra i due Comuni che già da tempo si stanno attivando per rendere questa amicizia proficua anche in termini di sviluppo sociale, culturale e delle attività produttive. Saranno molteplici – ha poi concluso Lazzarin – gli interventi che anche in questo settore cercheremo di avviare fin da subito».

