Il super yacht di Dolce e Gabbana nelle acque vibonesi

Ha fatto capolino nelle acque antistanti la costa vibonese, lo yacht “Regina d’Italia” degli stilisti Dolce e Gabbana. Il gigante del mare è stato avvistato al largo di Capo Vaticano (foto Enzo Cairoli). Super vip e personaggi del mondo della moda e dello spettacolo continuano dunque a scegliere il mare calabrese per l’estate. Proprio nei giorni scorsi, lo scalo di Vibo Marina ha ospitato il luxury yacht “Esense”. Considerata una delle più belle barche a vela del mondo, è stata anche protagonista del film “The last summer”, le cui scene sono state girate a bordo. “Regina d’Italia”, con i suoi 65 metri di lunghezza, è considerato dagli armatori un vero e proprio gioiellino. Sia per le caratteristiche estetiche, per il design moderno e le linee pulite, che per i lavori realizzati al fine di garantire la massima sostenibilità ambientale. Il valore dell’imbarcazione si aggira intorno ai 50 milioni di euro ed è stata realizzata nel cantiere Codecasa di Viareggio.

