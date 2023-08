Acqua a Piscopio, sopralluogo congiunto Comune – Sorical: «Disposto l’aumento della portata»

“Sulla problematica acqua questa amministrazione non è andata certo in vacanza. Per l’intero mese di agosto, il dirigente di settore Le Piane, coadiuvato dai tecnici della ditta e dell’ente, ha trascorso in prima persona intere giornate a Piscopio per analizzare punto per punto le possibili cause che determinano una carenza di acqua in alcune zone della frazione”. Ad affermarlo è il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, che spiega: “Ho ritenuto necessario anche un sopralluogo congiunto tra l’assessore Corrado, che ha la delega alle Reti e Infrastrutture da neanche due settimane, il dirigente Le Piane e il geometra Isola, responsabile dell’ufficio di Sorical Vibo Valentia, per individuare i correttivi necessari. Ed un primo risultato è stato raggiunto”. Dal Comune fanno sapere che “ad approfondire la problematica è l’assessore Corrado, che sin da subito si è interessata sia al caso di Piscopio che di Vibo Marina: Al termine del sopralluogo effettuato in zona Ottocannali a Vibo, abbiamo stabilito, di comune accordo con Sorical, i correttivi da attuare sulle condutture principali, – ha spiegato Carmen Corrado – ma anche sull’aumento della portata. Il geometra Isola, che ringrazio, ha garantito che Sorical provvederà ad aumentare la portata di 1,5 litri al secondo aggiuntivi rispetto ai 7 attuali. Già in questo modo si incrementerà notevolmente, sin da subito, il volume idrico nel serbatoio che serve il paese. Ma non possiamo neanche sottacere altre problematiche che purtroppo, malgrado gli sforzi del Comune, continuano a perdurare, come le segnalazioni riguardo a possibili allacci abusivi, sui quali l’attenzione della Polizia municipale è massima”. Al sopralluogo odierno, per volere del sindaco e dell’assessore, ha inoltre preso parte anche il consigliere comunale Pietro Comito: “Il consigliere Comito – dichiara ancora il primo cittadino – conosce a fondo, da sempre, le problematiche della frazione, e può dare un contributo prezioso alla risoluzione delle stesse. E noi non abbiamo intenzione di rinunciare a nessuna risorsa che possa consentirci di risolvere problemi così importanti per la cittadinanza. Non ho mai consentito, e mai lo farò, che le differenti vedute politiche possano intaccare l’interesse supremo della collettività”.

LEGGI ANCHE: Mancanza di acqua a Piscopio: il consigliere Soriano punta il dito contro il sindaco

Carenza idrica a Coccorino, il consigliere Ventrice scrive al prefetto e ai carabinieri

Estate infernale a Vibo Marina e Piscopio, acqua col contagocce e tanta rabbia – Video