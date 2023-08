Vibo Marina, il dono d’amore di Vincenzo suscita profonda commozione nella comunità

Unanime cordoglio e profonda commozione ha suscitato la morte di Vincenzo Gasparro, avvenuta lunedì scorso. Gli è stata fatale una ischemia cerebrale che ha posto fine alla sua vita. Cinquantunenne, di Vibo Marina, sposo e padre di due bambini: Karola e Kristian, rispettivamente di 13 e 11 anni, Vincenzo lavorava come operatore presso la mensa dell’Ospedale Civile di Vibo Valentia. Trasportato d’urgenza all’Ospedale “Pugliese” di Catanzaro, non ce l’ha fatta ed è deceduto nel reparto di Rianimazione. La moglie, Michela Luberto, il fratello e le due sorelle, che erano al corrente della sua volontà, espressa in occasione del rinnovo della carta d’identità, di voler donare i suoi organi, in caso di morte cerebrale, a scopo di trapianto, hanno preso atto della sua decisione autorizzando l’espianto. Un grande esempio di senso civico ma anche una manifestazione della sua fede cristiana come un dono d’amore verso il prossimo. Il suo cuore, il suo fegato, i suoi reni e le cornee serviranno a salvare altre vite o almeno a migliorarne la qualità ed allungare la durata. Fra le tante attestazioni di rispetto per il generoso gesto, si registra anche quella dell’A.i.d.o. di Briatico che, dopo aver ringraziato Vincenzo per la sua ammirevole scelta, formulano la speranza che “questo tragico evento e la scelta fatta da questo dipendente possa smuovere l’Asp di Vibo affinché avvii la procedura per la segnalazione di potenziali donatori d’organi, tessuti e cellule. Sono ormai 24 anni – sottolinea l’Associazione Donatori d’Organi – che lo chiediamo a gran voce e, nonostante le promesse dei vari dirigenti e commissari, ancora oggi al nosocomio di Vibo non viene effettuato l’accertamento di morte encefalica”. Un suo familiare ha brevemente tratteggiato il carattere dello scomparso: “Era generoso, altruista, sempre disponibile, non ha mai detto di no a nessuno. Un vero credente”. Anche fra Pasquale Pitari, cappellano presso l’Azienda ospedaliera di Catanzaro e curatore delle donazioni di organi, ha voluto far giungere alla famiglia un sentito ringraziamento per questo sublime gesto d’amore del loro congiunto e, ai riceventi gli organi, l’augurio di una significativa ripresa della loro vita nel nome di Vincenzo. “La morte non ha detto l’ultima parola, la vita ha trionfato” ha commentato il sacerdote. Le esequie si svolgeranno oggi, mercoledì 30 agosto, nella chiesa parrocchiale “Maria Santissima di Pompei “ di Vibo Marina alle ore 16.

