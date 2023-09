Drapia, partono i laboratori del progetto “Protagonisti”

«Dal 4 settembre partono i laboratori del progetto “Protagonisti: attiviamo relazioni, sviluppiamo risorse, condividiamo valore”». Questo è quanto ha fatto sapere l’amministrazione comunale guidata da Alessandro Porcelli, la quale ha appena diramato anche il calendario con tutte le attività in dettaglio. Presso i locali della scuola media di Sant’Angelo di Drapia, dell’Istituto comprensivo “Don Francesco Mottola” di Tropea, si svolgeranno le attività di “Mindfulness per bambini” tutti lunedì, dal 4 settembre al 19 febbraio; “Tutor didattico sessione 2”, verrà svolto tutti i martedì, dal 5 settembre al 19 dicembre; “Attività sportiva” invece, si svolgerà tutti i mercoledì, dal 6 settembre fino al 3 aprile. Anche lo “Storytelling” si svolgerà tutti i mercoledì, dal 6 settembre e fino al 6 marzo. “Tutor didattico sessione 1” è in programma tutti i sabati, dal 9 settembre fino al 29 giugno. Infine, “Attività ludico-ricreativa” è in calendario tutti i sabati a partire dal 9 settembre e fino al 24 febbraio.

