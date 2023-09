Paravati, a trent’anni dalla morte nella Villa della Gioia il ricordo di Milena Solano

Sono trascorsi 30 anni dalla morte di Milena Solano. L’allora 19enne di Paravati perse la vita in un tragico incidente stradale, mentre percorreva a bordo di un motorino il tratto della Statale 18, nei pressi dell’attuale Vibo Center. La sua prematura scomparsa destò, all’epoca, profondo sconcerto e grande commozione nel paese natio della Serva di Dio Natuzza Evolo e nell’intera comunità vibonese. Poco tempo dopo sarebbe morto di crepacuore anche papà Domenico, apprezzato insegnante del luogo. Il 30esimo anniversario della dipartita terrena della sfortunata ragazza, strappata da un crudele destino all’affetto dei suoi cari mentre era prossima a diplomarsi in Ragioneria, è stato ricordato a Paravati con una messa di suffragio celebrata da don Pasquale Barone nella “grande chiesa” della Villa della Gioia della fondazione “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime”, alla presenza dei familiari e dei tanti che ebbero la fortuna di conoscerla e di apprezzarne la sua sensibilità e amabilità. Di lei ha tracciato un ricordo il professore Antonio Magliulo. «Non so se all’epoca dell’incidente Milena componesse poesie, ma posso affermare senza alcuna retorica che ella stessa era poesia. Lo era per lo splendore della sua giovinezza – ha sottolineato – per la fiducia che riponeva nel futuro, per l’amore che nutriva per i propri familiari. Ed è poesia adesso, nel perenne e inconsolabile rimpianto dei suoi cari. Quest’angelo non è fisicamente tra noi, ma vive nella poesia che ella stessa incarnava, poesia che, come ci ricorda Ugo Foscolo, a differenza della materia, è eterna e incorruttibile: “E quando il tempo spazzerà fin le rovine, le Pimplée faran lieti di lor canto i deserti e l’Armonia vincerà di mille secoli il silenzio”».

LEGGI ANCHE: Mileto, il corteo storico ricrea la magica atmosfera dell’antica capitale normanna – Foto

Natuzza Evolo, a Paravati e Taverna commemorato il suo compleanno