Parghelia, il Comune ricorda e omaggia le vittime del terremoto del 1905

Con una ghirlanda di alloro apposta al monumento cittadino che ricorda quanti perirono nel violento sisma del 1905, l’amministrazione comunale di Parghelia ha reso omaggio ieri a tutte le vittime della catastrofe. Il sindaco Antonio Landro, che in questi giorni si trova fuori sede, non ha mancato di essere presente attraverso un messaggio per la commemorazione dell’accaduto: «Pur trovandomi fuori sede e lontano da voi – ha scritto Landro in un messaggio letto dal vicesindaco Tommaso Belvedere -, non posso e non voglio tuttavia esimermi dall’essere vicino alla comunità in questo breve ma intenso momento di ricordo e commemorazione. È trascorso abbondantemente un secolo da quella tragica notte quando, un violento terremoto seminò morte, distruzione, dolore e sofferenza tra la comunità. Il ritardo e l’inadeguatezza dei soccorsi amplificarono le conseguenze della già devastante azione del sisma. Oggi la comunità ricorda e dimostra di non voler dimenticare e quando una comunità ricorda e non dimentica, dimostra di essere sana, forte e con la voglia di lavorare e andare avanti. Da lontano mi inchino doverosamente e invio un reverente saluto alle vittime. Un forte abbraccio alla comunità, con l’impegno di proseguire nel grande lavoro iniziato per il raggiungimento di ambiziosi traguardi».

A fare da eco alle parole del sindaco, anche il suo vice Belvedere: «La nostra memoria non va mai dimenticata. Di quel tragico evento, non vanno dimenticati la volontà, la voglia, la solidarietà e il grande senso di appartenenza avuto dai nostri concittadini per riprendere, con sofferenza e duro lavoro, la propria identità. Oggi – ha sottolineato il vicesindaco -, si ricordano le vittime. ma io voglio ricordare anche chi, dopo quei tragici eventi, ci ha restituito Parghelia come un paese libero, democratico e con la propria identità: tutte quelle persone che oggi, per ragione di età non ci sono più. Ripartiamo e continuiamo anche nel loro ricordo, per un paese nuovo, civile, solidale, democratico e ambizioso. Ringrazio i consiglieri comunali, il direttore del Mume Vincenzo Calzona, la Proloco e tutti i presenti».

