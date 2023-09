Brattirò si prepara a festeggiare i Santi medici Cosma e Damiano

La comunità brattiroese si appresta a festeggiare i Santi medici patroni Cosma e Damiano, dal 25 al 27 settembre. Una festa sentita nel profondo, carica di devozione, che ogni anno richiama centinaia e centinaia di fedeli anche emigrati all’estero. Anche in questa occasione, il paese si fa famiglia e collabora, unito, in ogni settore per la riuscita della festa. Tra le novità di quest’anno, spicca senza dubbio la riapertura temporanea, solo nei giorni 25 e 26 settembre e per poche ore, della piccola chiesa di “Santu Cocimeu” che sorge all’ingresso del centro abitato, grazie all’impegno di un gruppo di volontari. Oltre alla possibilità di visitare la chiesa, ci si potrà recare nel luogo sacro per assistere alla proiezione, a cura dei volontari dell’associazione Aicem Calabria, di un video storico realizzato assieme al compianto dottore Pasquale Vallone di Brattirò a cui l’amministrazione comunale di Drapia quest’anno ha intitolato una borsa di studio. L’operosa comunità, inoltre, consentirà a tutti i brattiroesi ed i fedeli devoti sparsi nel mondo di poter seguire in diretta streaming sia la funzione religiosa che la processione per le vie del paese, attraverso i canali social dedicati. A comporre quest’anno il Comitato festa, ufficializzato in aprile, sono: Patrizia Bombai, Tiziana Romano, Giuseppe Braccio, Aurelio Rombolà, Francesco Furchì, Giuseppe Rombolà, Rosaria Furchì, Stefania Rombolà, Francesco pulirai, Giuseppe Schiariti, Antonello Romano e Antonio Vita. A concludere poi l’edizione 2023 della festa saranno il concerto dei “Ricchi e Poveri”, mercoledì 27 settembre a partire dalle ore 21,00 presso lo slargo di contrada Saladino, ed il consueto spettacolo pirotecnico.

