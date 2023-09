A Brattirò la prima edizione del torneo di calcio “Don Giuseppe Furchì”

L'oratorio "Don Giuseppe Furchì" assieme ad Aicem Calabria riunisce i ragazzi per un evento in memoria dell'amato parroco di Gasponi e Brattirò scomparso nel 2011

L’oratorio “Don Giuseppe Furchì” di Brattirò, in collaborazione con l’associazione Aicem Calabria, ha organizzato, da giorno 15 al 22 settembre, la prima edizione del torneo di calcio “Don Giuseppe”, maschile e femminile a partire dai 16 anni, in memoria dell’amato parroco di Gasponi e Brattirò scomparso nel 2011. «Per quanto riguarda il regolamento della sezione maschile, ciascuna squadra – hanno fatto sapere gli organizzatori – sarà composta da quattro giocatori, più uno di riserva; ogni squadra potrà disporre di un giocatore “under”, di età uguale o maggiore ai 16 anni e di un “over”, con età uguale o maggiore a 40 anni. La formazione delle squadre avverrà secondo sorteggio e le partite avranno durata di un’ora, con due tempi da 30 minuti. Per ogni squadra verrà nominato un capitano per le comunicazioni con il comitato organizzativo e le partite si disputeranno tutte presso il campetto dell’oratorio “Don Giuseppe Furchì” di Brattirò. Le squadre prima e seconda classificata verranno premiate con la consegna di una coppa, mentre a tutti i partecipanti sarà conferita una medaglia di partecipazione».

La serata di premiazione si terrà giorno 23 settembre presso l’oratorio. Regole leggermente differenti, invece, per la sezione femminile: «Qui le squadre saranno composte da cinque giocatori, più uno di riserva, e saranno formate mediante sorteggio; le partite avranno anche qui durata di un’ora, in due tempi da 30 minuti. Anche in questo caso per ogni squadra verrà nominato un capitano per le comunicazioni con gli organizzatori e le partite si disputeranno presso l’oratorio. Le squadre prima e seconda classificata saranno premiate con la consegna di una coppa, mentre a tutti i partecipanti verrà conferito un attestato di partecipazione. Anche per la sezione femminile, la serata di premiazione rimane fissata per giorno 23 settembre presso l’oratorio di Brattirò».

