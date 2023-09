Parte l’Open Day della scuola di calcio Asd Academy “Costa degli Dei”

L'appuntamento è allo stadio "G. Grillo" di Parghelia, con tante importanti novità per questa stagione calcistica

La scuola di calcio Asd Academy “Costa degli Dei” riparte con le sue molteplici attività, dopo la consueta pausa estiva. Il primo raduno in calendario è fissato per martedì 12 settembre alle ore 17,00 con l’Open Day presso lo stadio “G. Grillo” di Parghelia. La giornata, sarà interamente dedicata alle categorie “Primi calci” (classe 2017-2018), “Piccoli amici” (classe 2015-2016) e “Pulcini esordienti” (classe 2013-2014). Inoltre, spazio poi alle sezioni “Esordienti” (classe 2011-2012), “Under 15” (classe 2009-2010), “Under 17” (classe 2007-2008), e oltre a ulteriori importanti novità, spazio anche per le sezioni “Scuola pionieri” e “Calcio femminile”.

