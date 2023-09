La scuola Cottolengo di Tropea rimarrà aperta per continuare la missione del fondatore

“Dopo un affettuoso saluto alle suore del Cottolengo, al quale ha partecipato con grande coinvolgimento la comunità di Tropea, sono circolate notizie inesatte e imprecise sui social media e sulla stampa riguardo il futuro della scuola. Come diverse scuole del Cottolengo su tutto il territorio italiano, la mancanza di vocazioni sta portando ad un conseguente calo della presenza delle suore. Un lavoro di formazione iniziato da diversi anni assicura continuità verso il carisma del Cottolengo chiunque sia a portarlo avanti, suore, preti o laici. Per questo anche al saluto delle suore, la Direzione generale delle Scuole Cottolengo di Torino ha rassicurato la comunità di Tropea sulla continuità della scuola”. E’ quanto comunica con una nota la Direzione generale delle Scuole Cottolengo che spiega come “gli anni della presenza religiosa hanno visto l’affiancamento di insegnanti laici che oggi sono portatori dello stesso carisma. Gli spazi della proprietà del Cottolengo, dunque, non hanno motivo di altre destinazioni ma sono altresì già in studio per ampliare l’offerta formativa della scuola con laboratori e spazi aperti per la cittadinanza. Per questo, come diceva il Santo fondatore Giuseppe Cottolengo: “Andiamo avanti insieme per il bene dei più piccoli attraverso la Carità che ci spinge”!

Tropea dopo quasi 100 anni dice addio alle suore dell’asilo “Cottolengo”