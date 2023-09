Tropea dopo quasi 100 anni dice addio alle suore dell’asilo “Cottolengo”

Dopo quasi 100 anni di presenza costante sul territorio, le suore dell’asilo del “Cottolengo” non gestiranno più la struttura, che passerà in mano a privati. A commentare tale notizia, che ha fatto il giro della città, anche il consigliere di minoranza Antonio Piserà, il quale evidenzia come «ciò rappresenti una perdita gravissima per il tessuto della nostra società. Le suore hanno infatti cresciuto decine di generazioni di tropeani, instradandoli sia nel percorso di catechismo e di preparazione alla prima comunione, che insegnando loro diverse attività come, ad esempio, per le ragazze,l’arte del cucito. Sono state anche attente ascoltatrici della voce di Dio, scovando in alcuni tropeani la vocazione religiosa. Ciò è accaduto perfino con una mia zia. Pensare ora al “Cottolengo” senza le suore – ha concluso Piserà – sarà molto triste, anche se la struttura continuerà ad essere attiva grazie alla gestione di alcuni privati». Le prime religiose sono giunte a Tropea nel 1928 e si sono attivamente insediate all’interno della comunità grazie alla loro operosità e maestria, specie all’interno della parrocchia del Rosario.

