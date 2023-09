«Autonomo e leale»: il ricordo di Pietro Bellantoni dell’editore Domenico Maduli

«Pietro era arrivato da me da luoghi dove non stava più bene, i bravi giornalisti in Calabria non hanno vita facile, e quelli come lui avevano la schiena dritta, e qui aveva ritrovato vecchi e nuovi Amici, e colleghi veri». L’editore di LaC Domenico Maduli ricorda così Pietro Bellantoni, scomparso questa notte a 42 anni a causa di una grave malattia. A LaC News24 era approdato dopo diverse esperienze in altre testate in Calabria fuori. «Mi chiese solo autonomia e lealtà, io idem, e con quella lui lavorò un bel periodo della sua vita, poi andò altrove, e poi ritornò, stavolta per fare il Direttore di testata della sua città natale, come si fa in casa di amici dove lasci e ti ritrovi. Sempre con quel sorriso pacato e bello». La notizia della sua morte è stata appresa con sgomento questa mattina dall’editore e dai colleghi del network che con lui avevano percorso un pezzo di strada. L’abbraccio di Maduli va alla famiglia, alla moglie e alla bimba di Pietro: «Chiude la sua vita nella Tv di stato, ma parte del suo cuore l’ha lasciata a LaC dove i giornalisti lavorano con le medaglie al petto e sentono la strada della loro terra come una cosa propria. Le mie sincere condoglianze alla sua cara ed amata famiglia. Ciao ed arrivederci Pietro».

LEGGI ANCHE: Lutto nel giornalismo, vola in cielo il collega Pietro Bellantoni