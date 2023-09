Parghelia, protocollo d’intesa con Petrizzi per un cospicuo finanziamento

Antonio Landro

Il Comune di Parghelia ha firmato un protocollo d’intesa con il Comune di Petrizzi per realizzare insieme “Progetti di valorizzazione dei Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti a vocazione turistica, ai fini di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale”. Entrambe le località turistiche condividono la necessità di ammodernare le aree adiacenti alla stazione ferroviaria, quale principale porta di accesso per il turismo. Unendo quindi le forze in un protocollo d’intesa, i due Comuni calabresi rafforzano la possibilità di accedere ai finanziamenti messi a disposizione dal ministero del Turismo. Secondo le regole del bando, infatti, i Comuni che stipulano protocolli d’intesa presentando progetti simili, a dispetto degli enti che concorrono da soli, hanno maggior probabilità di scalare la graduatoria e raggiungere l’obiettivo. «Su Parghelia – ha specificato il sindaco Antonio Landro -, si effettueranno migliorie per l’accesso alla strada che conduce alla spiaggia di Michelino e al campo sportivo, altra struttura che cercheremo di valorizzare ed ammodernare prossimamente». Si metterà mano dunque al tratto stradale che dalla stazione conduce fino al passaggio a livello, con un progetto di restyling dal costo complessivo di 1,5milioni di euro spalmato su tre annualità. «Le nostre priorità come amministratori – ci ha fatto sapere Landro -, sono quelle dei cittadini residenti e dei turisti che scelgono Parghelia come meta per le loro vacanze. Motivo per il quale intendiamo rendere il nostro territorio più accogliente, moderno e più ricco di servizi, per innalzare la qualità della vita dei nostri cittadini e per rendere Parghelia meta turistica sempre più appetibile». Gli interventi in progetto sono dunque il completo rifacimento del manto stradale di piazza stazione, tutta via Michele Bianchi II, via Genova e via Gramsci fino all’intersezione col passaggio a livello. Dopo di che, si interverrà sull’arredo urbano di tutto questo tratto e si realizzerà una pista ciclabile che consenta il collegamento con il campo sportivo senza intaccare l’ex strada provinciale 522.



