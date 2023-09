Il Comune di Pizzo aderisce all’iniziativa “Nastro rosa”

Per sostenere la campagna “Nastro rosa”, promossa da Anci e dalla Fondazione Airc per la ricerca contro il cancro, il Comune di Pizzo, guidato dal sindaco Sergio Pititto, ha aderito all’iniziativa di illuminare di rosa monumenti o palazzi comunali più significativi. Per l’ente locale «l’iniziativa è meritevole di apprezzamento per la sua finalità sociale di sensibilizzazione dell’opinione pubblica su problematiche inerenti la salute e il benessere delle persone». Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare l’intera popolazione, e in particolare le donne, sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. Il tutto avrà luogo la sera primo ottobre, data stabilita dalle due organizzazioni promotrici della campagna, con l’illuminazione in rosa del castello Murat.

