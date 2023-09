Drapia, al via l’installazione della videosorveglianza e foto-trappole

I lavori di installazione dei sistemi di videosorveglianza per il territorio comunale di Drapia, previsti nell’ambito dei Patti per la sicurezza urbana, sono stati aggiudicati alla ditta Kernel srl di Vibo Valentia per un importo complessivo di circa 159mila euro. A darne comunicazione diretta tramite una nota, è l’Ufficio tecnico comunale di Drapia. Attraverso il finanziamento del ministero dell’Interno, ammontante a 185mila euro, tutto il territorio sarà ora dotato di telecamere speciali con lettura anche delle targhe, così da intervenire in maniera più incisiva su alcuni punti più critici. Sicurezza e ambiente sono i due binari su cui intende muoversi l’amministrazione Porcelli, con il supporto della Prefettura di Vibo Valentia e la compagnia dei Carabinieri di Tropea. Quanto ora si concretizza, ha avuto origine ai primi di febbraio attraverso una serie di incontri in Prefettura tra enti locali e Forze dell’Ordine. Sulla base di quanto concertato all’epoca, è stato predisposto un Piano d’intervento in materia di sicurezza urbana che prevede il controllo dei veicoli in circolazione su tutto il territorio comunale di Drapia. Grazie a queste risorse, si andrà ad incidere anche sulla sorveglianza e la tutela ambientale così da contrastare fattivamente i numerosi illeciti commessi da quanti abbandonano rifiuti.

