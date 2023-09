Drapia, partiti i lavori di potenziamento della rete fognaria

Alessandro Porcelli, sindaco Drapia

Sono iniziati oggi dalla frazione di Brattirò i “Lavori per il potenziamento della rete fognaria comunale”, grazie alla convenzione stipulata tra la Regione Calabria – dipartimento Territorio e tutela dell’ambiente ed il Comune di Drapia. Attraverso le risorse regionali del Por 2014-2020, relativo ai progetti infrastrutturali degli enti locali, l’amministrazione comunale guidata da Alessandro Porcelli ha ottenuto circa 363mila euro per la realizzazione di una serie d’interventi attesi da molti anni. Con l’appalto dei lavori aggiudicato all’impresa Itc Impianti tecnologici di Pasquale Calabria, si mette dunque mano ad una parte del territorio i cui sottoservizi erano obsoleti. «Questi lavori che ora interessano il tratto dell’Isolotto a Brattirò e proseguono fino alla “Cittadella di padre Pio” – ha fatto sapere Porcelli -, ci consentono di andare a completare quei tratti di rete fognaria su cui mai si è intervenuto negli ultimi quarant’anni. Una volta ultimati, il territorio godrà di uno straordinario servizio principalmente per l’ambiente. Un intervento del genere – ha sottolineato il sindaco -, cambierà radicalmente le cose. I cittadini che fino ad oggi si servivano dei cosiddetti pozzi neri, che necessitavano di essere svuotati con un dispendio economico importante, ora usufruiranno di un servizio uguale per tutto il territorio. E proprio Brattirò, in questo enorme e importantissimo passo avanti per il rispetto dell’ambiente, farà la parte da leone». Completato questo tratto lungo circa un chilometro, i restanti interventi si concentreranno poi anche su Gasponi e Drapia.

