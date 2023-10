L’Anpi di Vibo al vescovo: «Non umano far ascoltare battito del cuore a donna che vuole abortire»

Arriva la presa di posizione anche dell’Anpi – Associazione nazionale partigiani d’Italia – dopo l’invito del vescovo della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, Attilio Nostro – rivolto domenica al termine della messa nella chiesa del Rosario di Vibo – a firmare al banchetto allestito da Fratelli d’Italia per promuovere la proposta di legge che vuol obbligare i medici dei consultori a far ascoltare il battito cardiaco del feto alle donne in procinto di abortire. “Se è vero, come è vero, che uno dei cardini teorici della laicità dello Stato risiede proprio nel Vangelo, laddove Gesù di Nazareth opera la distinzione tra ciò che attiene a Dio e ciò che, al contrario, è nel diritto di Cesare, allora fanno molto riflettere – sostiene l’Anpi provinciale di Vibo – le parole che monsignor Attilio Nostro avrebbe pronunciato durante la celebrazione liturgica di domenica, 2 ottobre, in occasione della festa della Madonna del Rosario. Il diritto all’aborto è e rimane alla base del corollario dei diritti a disposizione di ogni donna, cattolica o meno che sia, senza che ciò obblighi in alcun modo chi crede che quell’atto sia un omicidio a compierlo. Laicità e Stato di diritto per la Costituzione, quindi anche per chi scrive, cioè il Comitato provinciale Anpi di Vibo Valentia. Laicità e Stato di diritto devono rimanere fiammelle vive e luminose in un mondo nel quale sempre più, da molte parti, si mettono in discussione il Diritto e i diritti. Un trauma come quello dell’aborto non può essere reso ancora più crudele dall’ascolto del battito del cuore di un feto. Questo non sarebbe umano e forse neanche costituzionale”.

