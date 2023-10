Vibo Valentia pronta a salutare don Enzo Varone, domani l’ultima messa in città

Don Vincenzo Varone

La città di Vibo si prepara a salutare mons. Vincenzo Varone, che domenica 15 ottobre alle ore 10,30 celebrerà la messa di congedo dalla parrocchia dello Spirito Santo, Santa Maria La Nova – che ha guidato per 26 anni – per andare ad esercitare, da lunedì prossimo, il suo ministero a Vibo Marina, nella parrocchia della Madonna del SS. Rosario di Pompei, cui è stato destinato dal vescovo Attilio Nostro. Tra coloro che frequentano l’antica e pregevole chiesa del centro storico, provenienti da tutti i quartieri di Vibo, si respira un clima di profondo dispiacere per l’imminente trasferimento di don Enzo – come lo chiamano tutti coloro che lo conoscono – a cui si unisce però un sentimento di gratitudine e riconoscenza per tutto ciò che egli ha fatto in questi anni, durante i quali, sotto la sua guida, si sono formate e sono cresciute nella fede intere generazioni che hanno trovato in questo carismatico sacerdote, dai modi semplici e affabili, un vero e proprio punto di riferimento, amato e rispettato anche da coloro che sono lontani dalla chiesa. Don Varone si è fatto promotore di tante iniziative e progetti che hanno coinvolto persone di tutte le età, realizzando concretamente quella chiesa in uscita tanto cara a Papa Francesco, con una particolare attenzione alle famiglie verso cui egli ha mostrato particolare predilezione ed attenzione, nonché alle persone bisognose ed in difficoltà, cui ha cercato di dare sostegno e supporto attraverso l’attività della Caritas, che ha assistito fattivamente e con discrezione encomiabile tante persone, spesso in sinergia con le istituzioni e con altre realtà associative. Molti cittadini evidenziano anche come don Varone abbia riportato agli antichi splendori la chiesa di Santa Maria La Nova, che nei decenni passati aveva risentito dell’inesorabile trascorrere del tempo, attraverso le ristrutturazioni compiute in questi anni, contribuendo alla riqualificazione di questa zona del centro storico, che oggi è stata riscoperta anche dai più giovani. L’auspicio di tutti è che il congedo di Don Varone dalla città e dal suo centro storico non sia irreversibile in modo assoluto, ma che si crei osmosi e rapporto sapiente e intelligente.

LEGGI ANCHE: Don Varone alla guida della parrocchia di Vibo Marina, la Pro loco: «Benvenuto»

Vibo Marina, tutto pronto per l’accoglienza di don Vincenzo Varone

Parrocchie nel Vibonese, ecco tutti gli avvicendamenti decisi dal vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea